СМИ: 70-летний Бари Алибасов вновь станет отцом

Сам Алибасов в ходе беседы с представителями СМИ дал понять, что очень удивлен этому известию.

Подруга продюсера и основателя легендарной группы «На-На» Бари Алибасова Ляна Фирман призналась, что находится в интересном положении, сообщает "Стархит"

По ее словам, они в Алибасовым не планировали ребенка, как-то «само собой» и уже нынешней осенью подарит продюсеру наследника. В ходе беседы с представителями СМИ Ляна добавила, что старается скрывать беременность, стремясь избежать излишнего внимания общественности.

"Бари – очень добрый и надежный человек. Таких мало. На него можно смело положиться. Для нашего ужшкммт ребенка он будет хорошим отцом – в этом я уверена", – заявила будущая Ляна.

Примечательно, что сам Алибасов в ходе беседы с представителями СМИ дал понять, что очень удивлен данными, получившими огласку в Сети. Более того он не стал подтверждать или опровергать радостную новость.

«Я не Ляна Фридман, я не знаю. Да, в нашей жизни был эпизод интимных отношений. Это было давно. Может быть, у нее затянулось почкование или беременность? Я не знаю, когда она это сказала. Что-то было, может, носила в себе, не знаю, не могу ничего сказать…» – сказал Бари Алибасов.

Напомним, сейчас у Алибасов есть пока еще единственный сын - полные его тезка. Он является бизнес-тренером, помогает предпринимателям начать свое дело. Известно, что у Ляны Фридман есть взрослая дочь.