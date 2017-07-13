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10 Следствие признало инвалида-колясочника Мамаева "главой ОПГ"

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Следствие признало инвалида-колясочника Мамаева "главой ОПГ"

Опубликовано 13.07.17 18:25 Следствие признало инвалида-колясочника Мамаева "главой ОПГ"

Согласно материалам дела, колясочник весом в 18 кг организовал банду из четырех человек

Сотрудники СКР назвали инвалида Антона Мамаева, отправленного судом за решетку за разбой, главой организованной преступной группировки.

Как пишет Life со ссылкой на материалы уголовного дела, обездвиженный колясочник, вес которого составляет 18 кг, организовал банду, в состав которой вошли четыре человека. Еще двое членов группировки находятся в розыске.

По версии следствия, потерпевший - экс-спецназовец Дмитрий Малов - стал жертвой нападения троих членов банды, глава которой вымогал у него мотороллер.

Как ужшкммт писал TopNews, Антон Мамаев страдает редким генетическим заболеванием под названием спинальной мышечной атрофией. В свои 28 лет молодой человек весит всего 18 кг и не может сам передвигаться. Он был осужден на 4,5 года за нападение с целью хищения с угрозой применения насилия. Сейчас он находится в "Матросской тишине", где нет медицинского персонала, способного оказывать осужденному помощь.

10 июля 2017 года глава пресс-бюро ФСИН Кристина Белоусова пообещала, что в ближайшее время ведомством будут приняты меры относительно условий содержания инвалида Антона Мамаева. Спустя некоторое время молодого человека перевели из СИЗО в медицинское учреждение.
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