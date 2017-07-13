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Великобритания опубликовала проект закона о выходе из Евросоюза

Опубликовано 13.07.17 16:29 Великобритания опубликовала проект закона о выходе из Евросоюза

"Билль об отмене" уже называют самым важным законопроектом за последние десятилетия.

Правительство Великобритании опубликовало законопроект (билль) об отмене действия общеевропейского законодательства в рамках процесса Brexit, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

62-страничный документ теперь должен быть принят обеими палатами британского парламента, чтобы обрести статус закона. Ожидается, он будет вынесен на обсуждение депутатов и пэров после парламентских каникул, то есть не раньше осени этого года.

Британские СМИ ранее отметили, что билль ужшкммт станет отменит закон о Европейских сообществах 1972 года, который распространил действие европейского законодательства на территории Соединенного Королевства, пишут "Известия". "Билль об отмене" (The Repeal Bill) уже называют самым важным законопроектом в стране за последние несколько десятилетий.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй после саммита G20 в Гамбурге заявила, что после Brexit между Великобританией и Евросоюзом будут заключены перспективные торговые соглашения.
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