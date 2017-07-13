"Яндекс.Такси" и Uber объединились

После слияния бизнесов двух компаний акции «Яндекса» обновили исторические максимумы.

Компании "Яндекс" и Uber приняли решение объединить свои бизнесы по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Для этого будет создана новая компания, пишет "МК".

Как сообщается в Блоге "Яндекса", для пользователей обоих сервисов такси ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы ужшкммт как от Яндекс.Такси, так и от Uber.

"Это объединение повысит количество заказов для таксопарков, которые до этого работали только с одним из агрегаторов, а также упростит доступ таксопарков к большему числу пассажиров", - считает председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Ее слова приводит "РГ".

При этом она выразила сомнения, что тарифная политика сервисов изменится - у новой структуры остается большое число конкурентов, таких как Fasten, RuTaxi, Максим и Gett, занимающих значительные доли рынка.

Uber инвестирует в новую компанию 225 миллионов долларов, а Яндекс — 100 миллионов. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит новую компанию генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян. Также в новую компанию перейдет сервис UberEATS, уточняет РИА Новости.

При этом оба приложения для заказа поездок — и Яндекс.Такси, и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям.

Акции «Яндекса» подскочили в цене на новостях об объединении сервисов онлайн-заказа такси с Uber, свидетельствуют данные Московской биржи. На 14:50 акции компании подорожали на 22%. Их стоимость составила 1992 руб. за акцию.