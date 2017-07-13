В Абхазии задержаны грабители, зверски убившие туриста из России

Прокуратура Абхазии сообщила о задержании подозреваемых в убийстве туриста из России Кабанова.

Прокуратура Абхазии сообщила в четверг о задержании в селе Приморское Гудаутского района подозреваемых по делу о разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них.

Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального прокурора республики Эшсоу Какалия, не уточнив число задержанных.

Как писал Topnews, еще 11 июля в Гудаутском районе двое неизвестных в масках, вооруженные огнестрельным оружием и ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих - четырех взрослых ужшкммт и четырех детей из Москвы. В результате завязавшейся драки глава семьи Кабановых получил ножевые ранения, вследствие которых скончался. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Местные следователи уже восстановили всю картину. История оказалась совершенно чудовищной, передает канал Mash. Две семьи Кабановых и Чижиковых из Москвы отдыхали на берегу реки Аапста в Гудаутском районе Абхазии. Неожиданно из леса к ним вышли двое мужчин в масках, с ножами и автоматами. Один из нападавших был босым. Андрей Кабанов бросился на мужчин, чтобы защитить свою семью и семью друзей. Его ударили ножом в грудь.

После этого, наставив автоматы на женщин и детей, бандиты потребовали отдать им все ценности и деньги. Николай Чижиков сказал, что у него есть деньги на карточке, после чего его отправили снимать их к ближайшему банкомату. А детей и женщин взяли в заложники и увели в лес. Истекающего кровью Андрея Кабанова оставили умирать на берегу.

На крики Кабанова пришел местный житель, который отвез его в больницу. Весь район оцепили. Преступники бросили заложников и скрылись.