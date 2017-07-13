 
TOP 10

1 Азаров предрек скорый крах режима Порошенко

2 "Они сами приняли это решение": Зеленский высказался о российских артистах из черного списка и Крыме

3 В Москве ушла из жизни певица Тамара Миансарова

4 "Историческое извращение": Захарову возмутил ВИДЕОролик НАТО о нацистах-героях

5 При пожаре на заводе плитки в Ленобласти заживо сгорели семь человек (ФОТО)

6 Эксперты: рубль уйдет вниз из-за событий 2008 года

7 Во Флориде "живая цепь" из 80 человек спасла утопающих (ВИДЕО)

8 Ученые: к Земле несется планета-призрак, которая может убить все живое

9 Лукашенко застали в компании 21-летней фотомодели (ФОТО)

10 Загадочный пассажир в машине Путина на Валааме поставил в тупик СМИ

Новости наших партнеров

Азаров предрек скорый крах режима Порошенко

Опубликовано 13.07.17 09:10 Азаров предрек скорый крах режима Порошенко

Бывший украинский премьер ожидает смену власти на Украине и возвращение изгнанных политиков.

Экс-премьер Украины Николай Азаров уверен, что режиму нынешнего президента страны Петра Порошенко скоро придет конец. Как заявил политик в интервью журналистам "Известий", все больше законотворцев на Украине хотят изменений в законодательстве. Так, ощутимая часть депутатов Верховной Рады требует от Порошенко не препятствовать принятию закона об импичменте, который смог бы на практике регулировать процедуру отставки.

Также жители страны выражают свое недовольство ужшкммт в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией, "а в кулуарах киевских властных структур ходят разговоры о возможной отставке правительства", пишет газета.

"Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены", - цитирует издание Азарова.

По его словам, он думает о возвращении на Украину, однако текущие условия не позволяют ему этого сделать.

"Украину захлестнули террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией", - сказал он.

"Естественно, мне хотелось бы вернуться. У меня есть определенные планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развернуты. Легально это сделать пока нереально", - отметил политик.
Другие материалы по этой теме

СМИ: в Москве разбилась экс-супруга бывшего губернатора Чукотки (ФОТО)

Умер создатель мультфильма «Жил-был пес» Эдуард Назаров

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга