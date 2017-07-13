Азаров предрек скорый крах режима Порошенко

Бывший украинский премьер ожидает смену власти на Украине и возвращение изгнанных политиков.

Экс-премьер Украины Николай Азаров уверен, что режиму нынешнего президента страны Петра Порошенко скоро придет конец. Как заявил политик в интервью журналистам "Известий", все больше законотворцев на Украине хотят изменений в законодательстве. Так, ощутимая часть депутатов Верховной Рады требует от Порошенко не препятствовать принятию закона об импичменте, который смог бы на практике регулировать процедуру отставки.

Также жители страны выражают свое недовольство ужшкммт в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией, "а в кулуарах киевских властных структур ходят разговоры о возможной отставке правительства", пишет газета.

"Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены", - цитирует издание Азарова.

По его словам, он думает о возвращении на Украину, однако текущие условия не позволяют ему этого сделать.

"Украину захлестнули террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией", - сказал он.

"Естественно, мне хотелось бы вернуться. У меня есть определенные планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развернуты. Легально это сделать пока нереально", - отметил политик.