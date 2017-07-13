"Историческое извращение": Захарову возмутил ВИДЕОролик НАТО о нацистах-героях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала короткометражку НАТО о так называемых «лесных братьях».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём в Facebook жестко осудила фильм НАТО о «партизанской борьбе «Лесных братьев» с советским режимом».

Ранее НАТО в своем Twitter опубликовало фильм о "партизанской борьбе "Лесных братьев" с советским режимом".

This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO — NATO (@NATO) 11 июля 2017 г.

"Эта организация , созданная на основе фашистских недобитков ( в основном те, кто выступал на стороне германских оккупационных властей: полицаи, сотрудники администрации, солдаты и офицеры латышских формирований СС) совершили более 3 тысяч диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей. А кто ужшкммт стоял за "Лесными братьями" вплоть до середины 50-х? Правильно - западные спецслужбы", - написала Захарова.

По ее словам, в фильме "латышские патриоты" сражаются с некими "советскими". Для не знающих историю жертв западной пропаганды, "советские" - это некое воинствующее сообщество иноземцев, захвативших Латвию.

"Помню, как полгода назад мировая общественность, включая центральные СМИ, обсуждала, можно ли ставить танцы на тему Холокоста. Очень надеюсь, что эти же люди, которым, по их словам, небезразлично бережное отношение к трагическим страницам истории, дадут оценку натовской отвратительной акции. Надеюсь, никому не надо напоминать про массовые казни, в которых были задействованы те, кто затем стал называть себя «Лесными братьями», — написала Захарова.

Дипломат попросила журналистов, историков и политологов не оставаться безразличными.

"Это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера — герой, а "Лесные братья" — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?" — подчеркнула Захарова.