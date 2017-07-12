Ученые: к Земле несется планета-призрак, которая может убить все живое

Американские эксперты обнаружили новую планету 10-ю планету Солнечной системы, которая движется по направлению к Земле и грозит апокалипсисом.

Американские ученые из университета Аризоны под руководством Кэт Волк обнаружили новую угрозу из космоса. Они уверены, что к Земле приближается десятая планета, которая скрывается в Солнечной системе и несет хаос и гибель всего живого, пишет ВладТайм.

Ученые провели исследование и обнаружили, что орбиты объектов, которые расположены в поясе Койпера, отклонены на восемь градусов. Это могло произойти из-за гравитационного притяжения планеты, которая схожа ужшкммт по размерам с Марсом.

Они утверждают, что планета-призрак приближается к Земле. При этом пересекает пояс Койпера, откуда может выбить кометы, астероиды и карликовые планеты при помощи своего гравитационного поля. В таком случае эти небесные тела переместятся ко внутренней области Солнечной системы, тем самым запустив космический апокалипсис.

Загадочная планета размером с Марс располагается в поясе Койпера - отдаленной области Солнечной системы, которая простирается за орбитой Нептуна, передает портал TerrNews.

Согласно данным известного YouTube-канала SecureTeam10, это явление повторяется периодически раз в 50-100 тысяч лет.