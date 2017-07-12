 
TOP 10

1 Ученые: к Земле несется планета-призрак, которая может убить все живое

2 "Я же мент!": под Ростовом полицейский расстрелял жену и тестя

3 Лукашенко застали в компании 21-летней фотомодели (ФОТО)

4 Сергей Полонский получил пять лет тюрьмы, но был освобожден в зале суда

5 Пожар на Кировском заводе в Санкт-Петербурге: огонь тушат с помощью вертолета (ВИДЕО)

6 Минобороны показало видео пуска крылатой ракеты "Гранит" с атомной подводной лодки

7 Эксперты назвали самый удобный для жизни город России

8 Проводница поезда спасла 9-месячную девочку, которая не дышала 40 минут

9 В США у пары родилась двойня через два года после гибели сыновей: новорожденным дали те же имена

10 СМИ: Дана Борисова пыталась покончить с собой

Новости наших партнеров

ЦБР спрогнозировал рост цен на продукты из-за холодной погоды в России

Опубликовано 12.07.17 17:54 ЦБР спрогнозировал рост цен на продукты из-за холодной погоды в России

Эксперты пояснили, что инфляция в прошлом месяце временно ускорилась под влиянием цен на овощи и фрукты.

Неожиданный скачок инфляции в июне 2017 года (до 0,6%) произошел вследствие ускоренного роста цен на овощи и фрукты из-за необычайно холодного лета, сообщается в отчете департамента исследований и прогнозирования Центробанка «О чем говорят тренды». Выдержки из него приводят "Известия".

По данным ЦБР, темпы роста цен на плодоовощную продукцию за первый месяц лета составили 8,3%. Это является нетипично высоким для данного времени ужшкммт года и стало основным фактором ускорения годовой инфляции.

По расчетам экспертов, аномально холодное лето может спровоцировать частичную потерю урожая и рост цен на плодоовощную продукцию, что в дальнейшем также подстегнет инфляцию.

Из-за холодной весны время посадки картофеля, огурцов, помидоров, моркови, лука и свеклы сместилось на 3-4 недели. Подтверждением этому служат данные министерства сельского хозяйства, согласно которым, в мае 2017 года картофель посажен в объеме 82 процентов от прогнозируемого, а овощи — только в 77 процентов, пишет Лента.ру.

В ЦБ прогнозируют, что пик снижения цен на плодоовощную продукцию может сместиться с августа, на который он обычно приходится, на сентябрь.
Другие материалы по этой теме

Матвиенко предложила заменить транспортный налог повышением цен на бензин

Центробанк шокировал июньский рост инфляции в России

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга