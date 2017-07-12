ЦБР спрогнозировал рост цен на продукты из-за холодной погоды в России

Эксперты пояснили, что инфляция в прошлом месяце временно ускорилась под влиянием цен на овощи и фрукты.

Неожиданный скачок инфляции в июне 2017 года (до 0,6%) произошел вследствие ускоренного роста цен на овощи и фрукты из-за необычайно холодного лета, сообщается в отчете департамента исследований и прогнозирования Центробанка «О чем говорят тренды». Выдержки из него приводят "Известия".

По данным ЦБР, темпы роста цен на плодоовощную продукцию за первый месяц лета составили 8,3%. Это является нетипично высоким для данного времени ужшкммт года и стало основным фактором ускорения годовой инфляции.

По расчетам экспертов, аномально холодное лето может спровоцировать частичную потерю урожая и рост цен на плодоовощную продукцию, что в дальнейшем также подстегнет инфляцию.

Из-за холодной весны время посадки картофеля, огурцов, помидоров, моркови, лука и свеклы сместилось на 3-4 недели. Подтверждением этому служат данные министерства сельского хозяйства, согласно которым, в мае 2017 года картофель посажен в объеме 82 процентов от прогнозируемого, а овощи — только в 77 процентов, пишет Лента.ру.

В ЦБ прогнозируют, что пик снижения цен на плодоовощную продукцию может сместиться с августа, на который он обычно приходится, на сентябрь.