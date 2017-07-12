В США запретили софт "Лаборатории Касперского", в Кремле это объяснили политикой

Москва сожалеет о введённых американскими властями ограничениях на использование продукции «Лаборатории Касперского».

Администрация американского президента Дональда Трампа удалила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер и заявление Администрации общих служб США (GSA).

Программы "Лаборатории Касперского" удалили из списков, которые касаются на предоставление услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования. Представитель GSA пояснила, что это было сделано "после тщательного рассмотрения" и призваны обеспечить "целостность и безопасность систем правительства США".

Позже. "Лаборатория Касперского" прокомментировала запрет на ужшкммт использование своей продукции в правительственных агентствах США: в компании считают, что оказались втянуты в геополитическую борьбу.

"Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре", — пояснили в пресс-службе компании.

Такого же мнения придерживаются и в Кремле.

"Да, мы это знаем. Безусловно, считаем, что это политизированное решение. Эта компания абсолютно коммерческая, она оказывает коммерческие услуги, причем коммерческие услуги, которые не только конкурентоспособны, но и конкурентопревосходны в мире", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Он добавил, что в Кремле сожалеют в связи с такими решениями, но, с другой стороны, "у компании есть необходимый юридический арсенал средств для защиты своих интересов".