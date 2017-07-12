В США запретили софт "Лаборатории Касперского", в Кремле это объяснили политикой

Администрация американского президента Дональда Трампа удалила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер и заявление Администрации общих служб США (GSA).
Программы "Лаборатории Касперского" удалили из списков, которые касаются на предоставление услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования. Представитель GSA пояснила, что это было сделано "после тщательного рассмотрения" и призваны обеспечить "целостность и безопасность систем правительства США".
Позже. "Лаборатория Касперского" прокомментировала запрет на ужшкммт использование своей продукции в правительственных агентствах США: в компании считают, что оказались втянуты в геополитическую борьбу.
"Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре", — пояснили в пресс-службе компании.
Такого же мнения придерживаются и в Кремле.
"Да, мы это знаем. Безусловно, считаем, что это политизированное решение. Эта компания абсолютно коммерческая, она оказывает коммерческие услуги, причем коммерческие услуги, которые не только конкурентоспособны, но и конкурентопревосходны в мире", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интерфакс".
Он добавил, что в Кремле сожалеют в связи с такими решениями, но, с другой стороны, "у компании есть необходимый юридический арсенал средств для защиты своих интересов".