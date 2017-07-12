 
TOP 10

1 "Я же мент!": под Ростовом полицейский расстрелял жену и тестя

2 Лукашенко застали в компании 21-летней фотомодели (ФОТО)

3 Сергей Полонский получил пять лет тюрьмы, но был освобожден в зале суда

4 Пожар на Кировском заводе в Санкт-Петербурге: огонь тушат с помощью вертолета (ВИДЕО)

5 Минобороны показало ВИДЕО пуска крылатой ракеты "Гранит" с атомной подводной лодки

6 Эксперты назвали самый удобный для жизни город России

7 Проводница поезда спасла 9-месячную девочку, которая не дышала 40 минут

8 В США у пары родилась двойня через два года после гибели сыновей: новорожденным дали те же имена

9 СМИ: Дана Борисова пыталась покончить с собой

10 Уфологи нашли на Марсе разбившийся корабль пришельцев (ФОТО)

Новости наших партнеров

Отец до смерти избил двухлетнего сына в Москве

Опубликовано 12.07.17 16:22 Отец до смерти избил двухлетнего сына в Москве

В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники СКР разбираются в обстоятельствах гибели двухлетнего ребенка на российской столицы. Малыш скончался на следующий день после того, как его избил отец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГУ СКР по Москве Юлию Иванову.

"По данным следствия, утром 10 июля мужчина, находясь в квартире, нанес двухлетнему сыну сожительницы несколько ударов руками по различным частям тела. На следующий день от ужшкммт полученных повреждений ребенок скончался", - сказала представитель ведомства.

По словам матери ребенка, избивший его мужчина приходится мальчику биологическим отцом.

Теперь в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть ребенка. Он уже задержан правоохранителями, проводятся следственные действия.
Другие материалы по этой теме

Жуткое убийство владельца частной клиники в Москве попало на ВИДЕО

СМИ: трагедия в Карелии повторилась спустя 18 лет

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга