В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники СКР разбираются в обстоятельствах гибели двухлетнего ребенка на российской столицы. Малыш скончался на следующий день после того, как его избил отец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГУ СКР по Москве Юлию Иванову.

"По данным следствия, утром 10 июля мужчина, находясь в квартире, нанес двухлетнему сыну сожительницы несколько ударов руками по различным частям тела. На следующий день от ужшкммт полученных повреждений ребенок скончался", - сказала представитель ведомства.

По словам матери ребенка, избивший его мужчина приходится мальчику биологическим отцом.

Теперь в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть ребенка. Он уже задержан правоохранителями, проводятся следственные действия.