Между тем на Марсе гигантский инопланетный смерч чуть не уничтожил марсоход Curiosity.

Уфолог Маурисио Риус при изучении снимков Марса, сделанных зондом Curiosity, обнаружил на поверхности красной планеты разбившийся корабль НЛО. Как пишет VladTime, на официальный запрос Руиса, который также заметил у обломков инопланетного корабля следы марсохода, специалисты из NASA ответили, что на снимке запечатлены остатки космического аппарата, который разбился на Марсе еще в 2004 году. Сейчас на сайте НАСА данное фото заменене черным квадратом.

При этом на сайте NASA опубликованы ужшкммт фотографии аномального природного явления, которое было зафиксировано на поверхности Марса космическим аппаратом Curiosity. На снимке видно, что на горизонте образовался гигантский таинственный вихрь, сообщает "ПолитЭксперт".

Некоторые исследователи предположили, что такие аномалии часто появляются на Красной планете. Но уфологи уверены, что таким образом инопланетяне собирались уничтожить марсоход.