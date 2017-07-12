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В Казахстане проводница поезда спасла девятимесячную девочку (ВИДЕО)

Опубликовано 12.07.17 12:08 В Казахстане проводница поезда спасла девятимесячную девочку (ВИДЕО)

Женщина буквально вернула к жизни ребенка, находившегося без пульса и дыхания.

Девятимесячная пассажирка поезда Мангистау - Астрахань Фатима Хализулла была спасена проводницей состава Алтынай Рамбаевой: женщине удалось заставить дышать девочку, 40 минут находившуюся без дыхания.

Как пишет Lada.kz, трагедия едва не разыгралась 3 июля, когда на станции Макат в вагон к Алтынай зашли пассажиры с маленьким ребенком.

"Проехав Макат, из второго купе прибежала женщина и сказала, что в их купе умер ребенок, а его мать плачет. Я прибежала к ним в купе, смотрю, ребенок без ужшкммт сознания. Проверила пульс, дыхание... Ничего не было, ребенок был уже весь синий. Тогда я забрала девочку в свое служебное помещение и стала делать все возможное, чтобы она снова задышала", - рассказала проводница журналистам.

По ее словам, она обрызгала младенца водой, хлопала по спине и попе, а также предпринимала другие действия для того, чтобы привести девочку в чувства.

"Я даже не боялась ничего, у меня какая-то сила появилась в тот момент, и я что смогла, все сделала. Я сама мать двоих дочерей, поэтому очень хотела помочь, спасти девочку. А когда через 40 минут она очнулась, я от радости расплакалась и стала кричать ей: "Живи, живи, давай, давай!" И пока мы ехали до станции Кульсары, сделала с ней несколько упражнений, после чего девочка начала дышать и плакать. Моему счастью не было предела", - призналась Алтынай Рамбаева.

Известно, что маму вместе с буквально ожившей девочкой забрали в больницу на станции. По словам проводницы, сейчас малышка хорошо себя чувствует.

Мама ребенка Арайлым Жалиева выразила свою благодарность Алтынай Рамбаеву за ее поступок и обратилась с письмом в компанию "Казахстан Темiр Жолы" с просьбой представить к сотрудницу к награде.
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