СМИ: Дана Борисова пыталась покончить с собой

В последние месяцы телеведущая находилась в состоянии сильной депрессии.

По словам главы правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, занимающегося курированием лечения известной телеведущей Даны Борисовой от алкогольной зависимости, сообщил, что в последние месяцы звезда находилась в "жуткой депрессии" и даже пыталась покончить с собой.

Лушников подчеркнул, что Дана уже давно признала наличие у нее проблем с антидепрессантами и алкоголем.

"Отправила сообщение: "Если бы вы ко мне не пришли в тот день, не ужшкммт увезли бы меня на лечение, то я не знаю, сколько бы все это продлилось, потому что в Москве у меня были попытки выйти на балкон и покончить с собой...", - признался он журналистам "Комсомольской правды".

Как подчеркнул Лушников, телеведущая "фактически осталась одна": ее дочь жила у отца, а свою маму Дана стала считать врагом. В этот период рядом с ней был только стилист.

В настоящее время Бзвезда не употребляет никаких вредных веществ, однако, Лушников отметил, что "загадывать не хочется", так как пока Дана Борисова находится на первом этапе лечения, хотя на выздоровление она решилась ради дочери. При этом лечебная программа ведущей рассчитана максимум на полгода.

Ранее TopNews писал о том, что 41-летняя Дана Борисова находится на лечении в одной из клиник Тайланда. Там у нее нет телефона, а на связь она может выходить лишь два раза в неделю в определенные часы. Использовать это время можно лишь для того, чтобы поговорить с девятилетней дочерью Полиной.

Попасть на реабилитацию в Тайланд Дане помог ведущий "Первого канала" Андрей Малахов.