Дана Борисова, последние новости 2017: телеведущей ограничили общение с дочерью (ФОТО)

Дана Борисова наркозависима, но в настоящее время телеведущая борется с пагубным пристрастием.

Известная телеведущая Дана Борисова уже третий месяц вполне успешно ведет борьбу с наркозависимостью. Она посещает курсы групповой терапии, а также работает над книгой о своей зависимости. Однако пока ей не удается общаться с дочерью так часто, как звезда того хотела бы.

По информации СМИ, после того, как Дана Борисова отправилась на реабилитацию в Таиланд, в Сети появились слухи о попытках ужшкммт ее бывшего возлюбленного Максима Аксенова лишить блондинку родительских прав. Спустя некоторое время Аксенов пояснил, что не планирует ничего подобного, однако пока, по чего мнению, дочери Даны Полине следует жить с ним, с ее родным отцом.

Сама дана рассказала в соцсетях, что ей ограничили время общения с дочерью.

"Разговаривала со своим адвокатом Евгением Тонких по поводу определения места проживания Полины. Отныне я смогу с ней видеться только с 14:00 до 15:00 в присутствии отца. Если учитывать ту ситуацию, в которой я оказалась, по многим причинам, такой вариант наверное наилучший, потому что сейчас у меня есть все шансы изменить будущее и свое и Полинки", - отметила она.

При этом знаменитость отметила, что старается держать себя в руках и сильно не расстраиваться по этому поводу.

"По крайней мере я делаю для этого все, что в моих силах! Если бы я была в Москве, признаюсь, не знаю что сейчас со мной было", - добавила она.