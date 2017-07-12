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"Кто вас так воспитал?": Лавров отчитал журналистку на встрече министров ОБСЕ

Опубликовано 11.07.17 23:00 "Кто вас так воспитал?": Лавров отчитал журналистку на встрече министров ОБСЕ

Российского министра возмутили представители СМИ, столпившиеся вокруг стола переговоров.

Глава МИД России Сергей Лавров в шутливой форме отчитал журналистов во время министерской встречи ОБСЕ, которая стартовала сегодня в австрийском населенном пункте Мауэрбах, передает RT.

«Дайте мне воздуха. Вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной. Это не очень вежливо», — указал Ларов журналистам, столпившимся вокруг стола переговоров.

Однако одна корреспондентка проигнорировала замечание и попыталась задать вопрос министру, перегнувшись через стол. В свою очередь ужшкммт глава МИД РФ осадил ее за такое поведение, а также поинтересовался, кто занимался воспитанием журналистки.

«Это совсем невежливо. Кто вас так воспитывал? Родители? Учителя? Они вам не говорили, что, когда председательствующий начинает говорить, лучше отойти в другое место?» 
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