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ФСИН требует заменить условный срок Навальному на заключение в колонии

Опубликовано 11.07.17 17:16 ФСИН требует заменить условный срок Навальному на заключение в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вновь обратилась в суд Москвы с ходатайством о назначении Алексею Навальному реального наказания.

Федеральная Служба исполнения наказаний (ФСИН) России просит заменить оппозиционеру Алексею Навальному условное наказание на реальный срок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. По данным издания, в суд поступило заявление об отмене Навальному условного осуждения с направлением в исправительную колонию.

Материал поступил судье на рассмотрение, процессуальное решение по нему пока не принято.

Пресс-секретарь Симоновского суда Виктор Васильев уточнил, что "представление ФСИН поступило в суд по ужшкммт делу, которое рассматривалось в Замоскворецком суде Москвы". Этот суд рассматривал в отношении Навального уголовное дело о хищении у компании "Ив Роше".

По мнению ведомства, Навальный систематически не исполняет возложенные на него обязанности условно осужденного, а также неоднократно был признан виновным в совершении административных правонарушений. Ранее ФСИН неоднократно просила суд отменить условное наказание Навальному и отправить его в колонию, отмечает ТАСС.

30 декабря 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат - 3,5 года реального срока лишения свободы.
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