Ким Чен Ын с женой побывал на приеме в честь успешного испытания МБР

По словам главы политуправления корейской народной армии Хван Бён Со, межконтинентальная баллистическая ракета нацелена "на сердце США".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе со своей женой побывал на торжественном приеме в честь успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство.

"Товарищ Ким Чен Ын с товарищем Ли Соль Чжу (супруга лидера – ред.) вошли в банкетный зал в ресторане Мокран вместе с лицами, внесшими вклад в успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, (Ким Чен Ын) обошел почетный караул сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и противовоздушных войск Корейской ужшкммт народной армии и рабоче-крестьянского красного ополчения", - сказано в сообщении, текст которого приводит РИА Новости.

Согласно заявлению выступившего на приеме с речью начальника политического управления корейской народной армии Хвана Бена Со, "высший руководитель принял стратегическое решение… открыть курс на окончательную победу, усовершенствовав межконтинентальную баллистическую ракету, нацеленную на сердце США".

Как писал TopNews, 4 июля 2017 года КНДР объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". По утверждению Пьхеньяна, высота полета по навесной траектории этой ракеты составила 2802 километра, а дальность полета — 933 километра. Однако в российском оборонном ведомстве рассказали, что ракета Северной Кореи поднялась на высоту 535 километров и пролетела примерно 510 километров.