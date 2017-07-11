Курс доллара на сегодня, 11 июня 2017: Орешкин и россияне дали прогнозы по курсу рубля на 2017 год

Курс валют на сегодня, 11 июня 2017: ЦБ РФ понизил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня снизился на 17,33 копейки по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 68,7737 рубля, курс доллара на 11 июля 2017 опустился на 7,78 копейки — до 60,3014 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 12,08 копейки и составила 64,1139 рубля.

Прогноз курса доллара 2017 в России: мнение Орешкина и результаты опроса ВЦИОМ

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, ведомство не ужшкммт ожидает резких скачков курса российской национальной валюты в 2012 году.

"Ожидать каких-то резких отклонений от того, что мы ожидали, или от текущего состояния не стоит. То есть не будет скачка до 80 [рублей за доллар] и так далее", - цитирует министра RNS.

Согласно базовому варианту прогноза МЭР, курс доллара в среднем в 2017 году составит 64,2 рубля (68 рублей — на конец года), 69,8 рубля - в 2018 году (70,8 рубля на конец года), 71,2 рубля в 2019-м году (71,6 рубля), 72,7 рубля -в 2020-м году (73,8 рубля).

На этом фоне 59% опрошенных специалистами ВЦИОМ россиян заявили, что ожидают рост курса доллара до 62 рублей уже в ближайшие три месяца.

"Через год, по ожиданиям опрошенных (прогноз дали 47 процентов), эта цифра будет еще выше (64 рубля)", - сказано в материалах ВЦИОМ.

По словам специалистов, в настоящее время отмечается рост интереса граждан в валютному рынку. Так, в конце прошлого месяца 58% опрошенных признались, что отслеживают ситуацию по курсу валют, тогда как в январе этого года их было 47% и столько же - в прошлом июне.