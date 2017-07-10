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Украина сообщила о захвате на границе в плен российского полковника

Опубликовано 10.07.17 16:02 Украина сообщила о захвате на границе в плен российского полковника

Между тем задержанный под Луганском россиянин назвал себя контрактником. Он уже рассказал, как заключал контракт с армией.

Государственная пограничная служба Украины заявила о задержании российского полковника, который собирался выехать в Приднестровье. По данным погранслужбы, российские спецслужбы собирались назначить задержанного заместителем министра госбезопасности ПМР, пишет "Медуза".

Российского военного задержали на границе еще в начале июня, но до сих пор об этом не сообщалось. Полковник предъявил на границе паспорт гражданина Украины на имя Валерия Войтенко. Целью поездки ужшкммт он назвал посещение больной матери.  Однако полковник путался в данных своего паспорта. При проверке в его куртке обнаружили потайной карман, где лежал лист бумаги с номерами телефонов руководителей ПМР и флэш-карты, на которых нашли методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий, фотографии с мест боев в Донбассе и агитационные материалы ДНР и ЛНР.

На флэш-картах, по утверждению Слободяна, также обнаружили фотографии, на которых задержанный снят вместе с главой ДНР Александром Захарченко и командирами ополченцев Гиви и Моторолой.

Между тем еще один плененный российский солдат Виктор Агеев, которого украинские военные задержали под Луганском, сообщил, что подписал контракт с армией РФ в марте 2017 года. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Агеев утверждает, что служил в части № 65246 в Новочеркасске. Через четыре дня после подписания контракта его отправили к Луганску. По его словам, в Луганскую область он поехал вместе с Александром Щербой, который погиб при задержании.
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