40-летний преступник взят под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов российский столицы взяли под стражу 40-летниего мужчину, который на протяжении 10 лет держал в секс-рабстве в своей квартире ребенка. По информации следствия, педофил уже признал свою вину и рассказал об обстоятельствах шокирующего преступления.

Оказалось, что в июле 2007 года мужчина познакомился с 9-летним мальчиком и предложил ему пожить у него. Ребенок согласился и ушел из своего дома. Однако ужшкммт затем злоумышленник запер мальчика в комнате и скрывал от окружающих. По мнению следствия, мужчина также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей жертвы.

Еще в 2007 году по факту пропажи мальчика было возбуждено уголовное дело об убийстве. По всей стране велись его поиски. В настоящее время выясняется, где находятся родственники ребенка, а также причастность арестованного к другим подобным преступлениям, пишет BFM.