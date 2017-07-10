 
TOP 10

1 Названа причина смерти журналиста Антона Носика

2 Стала известна причина внезапной смерти россиянки на Крите

3 В России рухнул банк "Югра": ЦБР приостановила полномочия его руководства

4 Прибас: Трамп не поверил заверениям Путина о невмешательстве РФ в выборы в США

5 Ученые NASA зафиксировали столкновение метеорита с Луной: взрыв был виден с Земли

6 В России упростили правила регистрации автомобилей

7 Трамп не верит в создание с Россией группы по кибербезопасности

8 В Чехии две девушки разбились в ДТП во время прямого эфира (ВИДЕО)

9 В Москве арестован педофил, 10 лет державший мальчика в секс-рабстве

10 Видео с уединившейся в туалете самолета парочкой собрало 8 млн просмотров

Новости наших партнеров

В Москве арестован педофил, 10 лет державший мальчика в секс-рабстве

Опубликовано 10.07.17 15:07 В Москве арестован педофил, 10 лет державший мальчика в секс-рабстве

40-летний преступник взят под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов российский столицы взяли под стражу 40-летниего мужчину, который на протяжении 10 лет держал в секс-рабстве в своей квартире ребенка. По информации следствия, педофил уже признал свою вину и рассказал об обстоятельствах шокирующего преступления.

Оказалось, что в июле 2007 года мужчина познакомился с 9-летним мальчиком и предложил ему пожить у него. Ребенок согласился и ушел из своего дома. Однако ужшкммт затем злоумышленник запер мальчика в комнате и скрывал от окружающих. По мнению следствия, мужчина также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей жертвы.

Еще в 2007 году по факту пропажи мальчика было возбуждено уголовное дело об убийстве. По всей стране велись его поиски. В настоящее время выясняется, где находятся родственники ребенка, а также причастность арестованного к другим подобным преступлениям, пишет BFM.
Другие материалы по этой теме

В Хабаровске педофил 729 раз надругался над приемными дочками

В Петербурге по делу о педофилах в детском доме задержаны пять человек

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга