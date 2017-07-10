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Ученые NASA зафиксировали столкновение метеорита с Луной: взрыв был виден с Земли

Опубликовано 10.07.17 10:30 Ученые NASA зафиксировали столкновение метеорита с Луной: взрыв был виден с Земли

На момент столкновения астероид двигался со скоростью примерно 90 тысяч километров в час.

Ученые американского агентства NASA зафиксировали падение крупного метеорита на спутник Земли. Специалисты заявили, что столкновение небесных тел привело к мощному взрыву, который можно было увидеть с Земли без специальных приборов.

По информации исследователей, на момент столкновения метеорит массой не более 40 килограммов двигался со скоростью около 90 тысяч километров в час.

Хотя размер астероида был не таким ужшкммт большим, мощность взрыва была эквивалентна одномоментному удару десяти американских крылатых ракет системы "Томагавк". При этом яркость вспышки составила 4 звездные величины.

Астрономы отмечают, что взрыв на Луне мог увидеть любой житель Земли, наблюдавший в этот момент за естественным спутником нашей планеты, пишет "Рен-ТВ".
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