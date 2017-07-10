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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн: где сегодня 10 июля 2017 очередь к Храму Христа Спасителя

Опубликовано 10.07.17 10:17 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн: где сегодня 10 июля 2017 очередь к Храму Христа Спасителя

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017 накануне посетили более 53 тысяч верующих.

По  информации организаторов поклонения мощам Николая Чудотворца, на утром 10 июля 2017 года вход в очередь к храму Христа Спасителя для поклонения  святыне находится в районе Фрунзенской набережной, д. 26.Ближайшая станция метро — "Фрунзенская".

 

Расчетное время ожидания в очереди составляет примерно 8 часов. Однако этот показатель может измениться в зависимости от числа паломников.

В штабе принесения святыни рекомендуют паломникам учитывать погодные условия, одеваться соответствующим образом и взять с собой зонты от дождя.

Следить за перемещением очереди к мощам Николая Чудотворца онлайн можно на сайте принесения святыни в России.

Накануне мощи святителя Николая в храме Христа Спасителя в Москве посетили 53300 человек. Всего же за время пребывания святыни в Москве ей поклонились 1 687 500 паломника.

Какого числа увозят мощи Николая Чудотворца из Москвы?

Минувшие выходные стали последними для мощей Николая Чудотворца в Москве в 2017 году. Совершить паломничество в столице еще можно до 12 июля 2017, после чего они будут отправлены в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

В Северной столице поклониться святыне можно будет уже с 16:00 мск 13 июля, а 28 числа мощи отправят обратно в базилику итальянского города Бари, откуда их и привезли в нашу страну.
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