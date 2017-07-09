Гороскоп на 10 июля 2017: у Стрельцов наступило прекрасное время для творческой работы

Что приготовили звезды сегодня 10 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 10 июля 2017 года - Овен

Энергетика этого дня благоволит Овнам в делах по обмену мнениями, учебе и переговорах. Период подходит для прогулок и поездок. Новое знакомство этого дня может перерасти в нечто большее, а в деловой обстановке сотрудничество с противоположным полом может закончиться флиртом.

Гороскоп на 10 июля 2017 года - Телец

У Тельцов наступило подходящее время для активизации бизнеса, коротких поездок и проведения платежных операций. Поиск выгоды ужшкммт может быть связан и с личным интересом, например, с любовным увлечением или стремлением показать таланты. Успех принесут короткие спонтанные мероприятия.

Гороскоп на 10 июля 2017 года - Близнецы

У Близнецов сегодня многое будет получаться само собой. Вы нравитесь людям и идете на контакт. Приложите усилия, и получите намного больше. Развивайте таланты в творчестве. Время подходит для изучения иностранного языка.

Гороскоп на 10 июля 2017 года - Рак

Забудьте на этот день о своих проблемах, постарайтесь разгрузить голову, отдохнуть и развеяться. Период не подходит для серьезных разговоров и размышлений. Лучше просто поболтайте с друзьями, прогуляйтесь или познакомьтесь с интересным человеком.

Гороскоп на 10 июля 2017 года - Лев

Львы в этот день способны создать праздник и для себя, и для окружающих. Представители этого знака будут коммуникабельны и не останутся в одиночестве. День прекрасно подходит для раскрытия способностей посредника или консультанта.

Гороскоп на 10 июля 2017 года - Дева

Девы сегодня будут удивляться своей подвижности и смекалке. Делитесь своими догадками с теми, кто способен их оценить, однако все-таки не выкладывайте идеи первому встречному. День подходит для работы в сфере искусства.

Гороскоп на 10 июля 2017 года - Весы

Прекрасный день коротких путешествий, презентаций, брифингов. Весы могут выступить в соревнованиях, а окружающие легко будут идти с ними на контакт. Вы сможете завязать знакомство с единомышленником, который станет вашим будущим партнером.

Гороскоп на 10 июля 2017 года - Скорпион

Скорпионам следует исключить из своего поведения прием психологического давления. Не используйте в своем арсенале долгое молчаливое размышление. Лучше пообщайтесь в непринужденной обстановке и вы сможете быстро адаптироваться к ситуации.

Гороскоп на 10 июля 2017 года - Стрелец

Период как нельзя лучше подходит для творчества и литературной работы, а также выступлений на публике. Вам удастся роль переводчика или тренера, а организация мероприятий доставит большое удовольствие. Вы получите прекрасный шанс улучшить отношения со второй половиной, ребенком или клиентом.

Гороскоп на 10 июля 2017 года - Козерог

Козерогам в этот день нужно стремиться к легкости и уравновешенности. Попробуйте делать комплименты окружающим, а затем с радостью принимайте небольшие подарки в ответ. Прощайте другим обиды, не держите зла.

Гороскоп на 10 июля 2017 года - Водолей

У Водолеев наступило подходящее время для переписки или литературного творчества. Также хорошо будет заняться программированием или продумыванием алгоритма. Деловые встречи будут успешны, если вы проявите оперативность. Но избегайте чрезмерной торопливости.

Гороскоп на 10 июля 2017 года - Рыбы

Рыбы сегодня смогут неожиданно приобрести то, о чем недавно не могли даже мечтать. Период подходит для выбора аксессуаров, одежды или недорогих украшений. Мужно купить электронные средства связи, приправы или экзотические продукты.