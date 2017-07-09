Какой сегодня праздник: 10 июля 2017 года отмечается церковный праздник Самсон Сеногной

Сегодня, 10 июля 2017, РПЦ чтит память Преподобного Сампсона Странноприимца.

Какой народный праздник сегодня, 10.07.20117: Самсон Сеногной

10 июля 2017 года отмечается народный праздник Самсон Сеногной. Православная Церковь вспоминает сегодня святого Сампсона Странноприимца. В народе этот день прозвали "сеногноем" потому как в этот день часто идут проливные дожди, от которых гниет скошенная трава.

День Самсона приходится на сенокос, а от количества заготовленного сена зимой зависело состояние домашнего скота. Весь день люди проводили в поле на ужшкммт работах: взрослые косили траву, а дети раскладывали ее на просушку.

На Руси люди молились Самсону, прося у него хорошей погоды без дождя. В некоторых регионах в этот день было принято приводить в церковь животных и просить батюшку окропить их святой водой, чтобы защитить от нечистой силы.

Люди считали, что если в этот день идет дождь, то влажная погода будет держаться еще 7 недель, а ясная и солнечная погода сулила оставаться таковой также на неделю.

Еще на конском щавеле видны капли сока, то ждать дождя в течение трех дней, а вьюнок закрыл лепестки - к скорой непогоде.