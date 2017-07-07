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Курс доллара на сегодня, 7 июля 2017: ЦБ шокировал июньский рост инфляции в России

Опубликовано 06.07.17 23:32 Курс доллара на сегодня, 7 июля 2017: ЦБ шокировал июньский рост инфляции в России

Курс валют на сегодня, 7 июля 2017: ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 июля 2017, ЦБ РФ

Банк России повысил с 7 июля официальный курс доллара США на 66 копеек до 60,2426 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 71 копейку, и ее курс с завтрашнего дня составит 68,3814 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 68,29 копейки, составив 63,9051 рубля.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 7 июля 2017

Курс ужшкммт доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,54 руб. при покупке и 58,66 руб., курс евро на 7 июня 2017 составляет 62,66 руб. и 66,16 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Игорь Дмитриев на заседании совета по ДКП и финансовому регулированию Ассоциации региональных банков России назвал негативным сюрпризом информацию о росте инфляции в России за июнь. Об этом сообщает ТАСС.

"В июле не факт, что будет ускорение инфляции... Но шок в июне большой - это негативный сюрприз - 4,4% (годовая инфляция)… 4,1—4,2% — это были смелые оценки, кто-то и про 4% говорил»", - сказал Дмитриев, добавив, что ЦБ ожидал роста годовой инфляции в июне из-за увеличения цен на плодоовощную продукцию, но фактический уровень превзошел ожидания.

"Мы ожидали роста инфляции в годовом выражении за счет плодоовощей. Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем", - отметил Дмитриев.

Он также допустил, что рост инфляции в текущем месяцев может замедлиться до 4,3% в годовом выражении благодаря урожаю картофеля.
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