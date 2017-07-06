Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на саммите G20

Саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибыв на место проведения саммита G20, отказалась быть посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает ТАСС. При этом она уточнила, что урегулирования ситуации на Украине.

"Нет", - сказала она, отвечая на вопрос, намерена ли она выполнять на встрече в Гамбурге роль посредника. "У нас есть своя четкая позиция, в том числе по ситуации на Украине", - добавила Меркель. "В этом плане мы стараемся в нормандском ужшкммт формате, в том числе с США, найти решение вместе", - пояснила глава германского правительства.

"Но свою задачу я вижу не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом как раз является нормандский формат", - заключила Меркель.

Путин и Трамп встретятся в Гамбурге 7 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что это будут полноценные «сидячие» переговоры.

3 июля помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что среди возможных тем, которые обсудят лидеры двух стран, — кризис на Украине, сирийское урегулирование и проблема контроля над вооружениями.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля.