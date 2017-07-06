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Олег Яковлев после смерти оставил наследство, но его судьба неясна

Опубликовано 06.07.17 15:13 Олег Яковлев после смерти оставил наследство, но его судьба неясна

Александра Куцевол прокомментировала судьбу имущества ушедшего из жизни экс-солиста "Иванушки International" Олега Яковлева.

Как писал TopNews, на прошлой неделе ушел из жизни бывший солист популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Оправившись от первого шока после потери любимого, гражданская жена артиста Александра Куцевол рассказала журналистам о том, кому достанется наследство певца.

Олег Яковлев с женой ФОТО: соцсети

По словам девушки, у Олега уже умерли родители, при этом у него не было детей. Из родственников у него осталась только племянница, с ужшкммт которой певец редко общался, но помогал материально.

"Я не знаю, что будет с имуществом Олега. Надо подождать положенные законом полгода. Мы с ним не обсуждали эти вопросы, хотя о смерти говорили. Например, решили, что каждого из нас надлежит кремировать", - сказала гражданская жена Олега Яковлева.

По ее словам, теперь перед ней стоит задача закончить начатые Олегом дела.

"Непременно выпущу сингл, презентацию которого мы планировали на осень. Соберу друзей Олега на концерт его памяти. Выйдет и диск, куда войдут все сольные, а их за четыре года у Олега было более двадцати!" - сказала она журналистам "Дни.ру".
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