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Известный адвокат Сергей Жорин женился на "Мисс Кувалде" (ФОТО)

Опубликовано 06.07.17 11:30 Известный адвокат Сергей Жорин женился на "Мисс Кувалде" (ФОТО)

Звездный правозащитник связал себя узами брака со спортсменкой Натальей Рагозиной.

Звездный российский адвокат Сергей Жорин поделился со своими подписчиками в Instagram подробностями личной жизни: правозащитник женился на известной спортсменке Наталье Рагозиной или, как ее давно окрестили в мире спорта, "Мисс Кувалде".

Торжественная церемония прошла в престижном комплексе Barviha Luxury Village. По данным СМИ, на мероприятии в качестве гостя присутствовал депутат Госдумы РФ и известный боксер Николай Валуев.

 

Новой супругой Сергея Жорина стала непобежденная российская спортсменка-боксер. Наталья Рагозина является самой титулованной спортсменкой в женском боксе.

Как уточняет "Комсомольская правда", эта свадьба стала уже пятой для 39-летнего Жорина и второй для 41-летней Натальи. Пара познакомилась около года назад благодаря случайному стечению обстоятельств: у Сергея, и Натальи одинаковые машины, и именно этот факт послужил началом их отношений.
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