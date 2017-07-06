Известный адвокат Сергей Жорин женился на "Мисс Кувалде" (ФОТО)

Звездный правозащитник связал себя узами брака со спортсменкой Натальей Рагозиной.

Звездный российский адвокат Сергей Жорин поделился со своими подписчиками в Instagram подробностями личной жизни: правозащитник женился на известной спортсменке Наталье Рагозиной или, как ее давно окрестили в мире спорта, "Мисс Кувалде".

Торжественная церемония прошла в престижном комплексе Barviha Luxury Village. По данным СМИ, на мероприятии в качестве гостя присутствовал депутат Госдумы РФ и известный боксер Николай Валуев.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 5 2017 в 3:44 PDT

Новой супругой Сергея Жорина стала непобежденная российская спортсменка-боксер. Наталья Рагозина является самой титулованной спортсменкой в женском боксе.

Как уточняет "Комсомольская правда", эта свадьба стала уже пятой для 39-летнего Жорина и второй для 41-летней Натальи. Пара познакомилась около года назад благодаря случайному стечению обстоятельств: у Сергея, и Натальи одинаковые машины, и именно этот факт послужил началом их отношений.