Янукович заявил о желании вернуть Крым в состав Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что лично выступает за возвращение Крыма в состав Украины.

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины, но решение о присоединении полуострова было предсказуемым. Его цитирует РИА Новости.

"Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решением. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а ужшкммт с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма", — заявил экс-президент.

По его словам, все, что произошло в Крыму "говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа". Он подчеркнул, что Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению.

«Мы знали, что в Крыму были пророссийские настроения и нужен был только повод — он был создан радикалами, и был получен ответ от крымчан. Этот вопрос очень болезненный, и на него могут дать ответ только время и люди»,— сказал Виктор Янукович, слова которого приводит "Интерфакс".

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 год после референдума, на котором 96,7% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Украина продолжает считать полуостров своим, называя его оккупированной территорией.