"Тебе, Женя, надо просто на бутылку": Наталья Штурм обвинила Осина в обмане (ФОТО)

Евгений Осин, последние новости 2017: певица опубликовала изобличительный пост в своем Instagram.

Некогда популярная отечественная певица Наталья Штурм опубликовала в своем Instagram пост, разоблачающий автора хита 90-х "Плачет девушка в автомате" Евгения Осина.

По словам артистки, истинная проблема певца заключается вовсе не в болезни позвоночника и сломанном плече, а в пагубном пристрастии к алкоголю.

"Одно не понимаю: зачем обманывать поклонников, зрителей, читателей, если тебе не надо на лечение ног, тебе, Женя, надо просто на бутылку??" - пишет Штурм, отмечая, что Евгений Осин отказался ехать в уже оплаченную частную ужшкммт клинику, а его настоящим недугом является цирроз печени.

Также певица пожаловалась, что дом Евгения Осина окружили журналисты, желающие заполучить "жареные факты" или отснять "одноразовую" передачу. При этом поклонники артиста собрали ему ему "на лечение" только 200 рублей.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 4 2017 в 2:42 PDT

Подписчики певицы поддержали ее публикацию и призвали Евгения Осина немедленно одуматься и начать лечение.

"Тяжело тащить бегемота из болота, ему уже ничем не поможешь, к сожалению", "Что же он с собой сделал, эх, человеческая слабость всегда находит оправдания", "О, Боже!!!Цирроз это почти что ПРИГОВОР!!!Зачем же он пьет, дурень?!" - пишут раздосадованные пользователи.

Как писал TopNews, недавно популярный в 90-х певец заявил, что у него отнялись ноги, и он остался без средств к существованию.