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Евгений Осин, последние новости 2017: у певца отнялись ноги

Опубликовано 03.07.17 17:09 Евгений Осин, последние новости 2017: у певца отнялись ноги

СМИ узнали, что случилось с певцом Евгением Осиным - исполнителя хита "Плачет девушка в автомате".

У российского музыканта Евгения Осина отказали ноги, пишет Лента.ру со ссылкой на его же заявление порталу Starhit.

По словам певца, это произошло из-за проблем с позвоночником: «Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо — неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце».

По словам Осина, ему требуется ударно-волновая терапия, но у него нет денег даже ужшкммт на консультацию. Лечь в больницу он не может, потому что, по его словам, у него нет денег даже на самое необходимое. Нужная сумма — не менее 60 тыс. рублей, потом потребуется приобрести инвалидное кресло и костыли.

«Последние деньги забрали телевизионщики, обещавшие снять про меня сюжет и отправить на лечение за границей. Я несколько недель их кормил, тратил свое время, а они обманули», — передает слова Осина портал «Дни.ру».

Евгений Осина 52 года. Он известен по таким хитам 90-х, как «Плачет девушка в автомате», «Не верю», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица».
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