В Минобороны показали результаты филигранного удара ракет Х-101 (ВИДЕО)

Ракеты уничтожили склады с боеприпасами и топливом, а также в штаб террористов.

В Интернете опубликовали результаты удара новейших ракет Х-101 по террористам в Сирии. Согласно показаниям объективного контроля, предоставленные Министерством обороны РФ ракеты обладают высочайшей точностью.

В кадре представлено, как выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС ракеты с филигранной точностью ударяют по целям. В результате уничтоженными оказались склады с боеприпасами и топливом исламистов, а также их штаб возле города Акербат. Отмечается, что запуск ракет осуществлялся на расстоянии ужшкммт тысячи километров до цели.

Как писал TopNews, накануне российское оборонное ведомство сообщило о том, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с авиабазы под Энгельсом Саратовской области, ударили крылатыми ракетами по расположенным на границе сирийских провинций Хама и Хомс объектам боевиков. Уничтоженными оказались три склада вооружений и боеприпасов, и командный пункт исламистов.