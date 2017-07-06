Гороскоп на 6 июля 2017: от рака ждут помощь, лев сам нуждается в поддержке

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Самые известные поцелуи в истории
Далее 60 фото | 6 июля празднуется всемирный день поцелуя. Поцелуй – это проявление любви, он может вызывать массу эмоций: смех, слезы, ...
15 победителей лотерей, потерявших все
Далее 15 фото | Обладателей миллионных выигрышей в лотерею люди называют везунчиками. Публика им завидует и массово скупает лотерейные б...
Она выглядит как Барби из новой коллекции
Далее 14 фото | Девушка по имени Даки Зот не была безвестной до июня 2017-го, напротив, к тому времени она уже успешно трудилась моделью...
13 самых странных мировых рекордов, установленных американцами
Далее 13 фото | На что только не способны люди ради славы. А поставить мировой рекорд, попасть в Книгу рекордов Гиннесса, не так уж слож...
Самые знаменитые бикини в истории кино
Далее 43 фото | 5 июля 1946 года случилось событие мирового масштаба. В этот день в Париже было представлено одно из величайших изобрете...
Чайка мастерски увернулась от дрона и стала звездой соцсетей
Далее видео | На YouTube пользователь salty673 опубликовал видео, снятое квадрокоптером, который едва не столкнулся с птицей. сейчас р...
22-летний парень упал с 45-метровой высоты
Далее видео | В Екатеринбурге 22-летний парень установил рекорд России по свободному падению с высоты 45 метров. Видео с экстремальным...
Пассажиры самолета сняли на видео три корабля инопланетян
Далее видео | Пассажиры самолета смогли запечатлеть сразу три НЛО в небе над Калифорнией. По словам очевидцев, неопознанные объекты дв...
Принца Чарльза развеселило пение инуитов
Далее видео | Британский принц Чарльз и его супруга Камилла не смогли удержаться от смеха, слушая традиционное горловое пение индейцев...
Выйдя из самолета, Дональд Трамп заблудился и потерял свой лимузин
Далее видео | На видео, показанном в эфире телеканала Fox News, видно, как Трамп спускается по трапу лайнера и, не замечая припаркован...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.