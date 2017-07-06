Гороскоп на 6 июля 2017: от рака ждут помощь, лев сам нуждается в поддержке

Что приготовили звезды сегодня 6 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 6 июля 2017 - Овен

В этот день Овны попробуют заглянуть в своё ближайшее будущее. Не исключен визит к экстрасенсу или самостоятельное проведение магического ритуала, описание которого представители этого знака найдут в Сети.

Гороскоп на 6 июля 2017 - Телец

Тельцы в этот день могут допустить чрезмерную фамильярность в процессе общения с высокопоставленными людьми. В результате, в лучшем случае, чиновники, скорее всего, ответят отказом на вашу просьбу. При этом они ужшкммт могут сделать все возможно, чтобы и другие должностные лица не поддержали вас.

Гороскоп на 6 июля 2017 - Близнецы

В этот день Близнецам будут с легкостью удаваться контакты с иностранцами. Представители этого знака могут попытаться вывести свой бизнес в другую страну или заручиться поддержкой иностранных инвесторов. Для необремененных коммерцией Близнецов возможен просто интересный диалог.

Гороскоп на 6 июля 2017 - Рак

Сегодня Ракам пригодятся такие качества, как доброта и гуманность. Окажите кому-либо бескорыстную помощь, и этот человек надолго останется для вас верным соратником.

Гороскоп на 6 июля 2017 - Лев

У Львов в этот день появится ряд сложных вопросов. В случае, если вы не сможете сами справиться и пройти тупик, обратитесь за помощью к другу, который ориентируется в юридических тонкостях, или наймите профессионального адвоката.

Гороскоп на 6 июля 2017 - Дева

В этот день Девы будут заняты аналитической деятельностью. Если у вас запланировано сложное мероприятие, постарайтесь отключить мобильный и предупредить окружающих, чтобы вас не беспокоили. И тогда задуманное пройдет как нельзя лучше.

Гороскоп на 6 июля 2017 - Весы

6 июля Весы проявят заботу о своём здоровье и внешнем виде. Скорее всего, вы откажетесь от вредных привычек и решите сбалансировать питание. Вечером этого дня вы можете отправиться в салон и кардинально сменить имидж.

Гороскоп на 6 июля 2017 - Скорпион

Сегодня Скорпионам нужно быть очень умеренными при проведении реформирования своей жизни. Допущенная спешка при планировании семейных или карьерных дел не приведет к позитивным изменениям.

Гороскоп на 6 июля 2017 - Стрелец

Представителям этого знака нужно в этот период отказаться от индивидуальной работы. Зато командная работа в любых начинаниях будет щедро вознаграждена, и вас вместе с соратниками ждет большой успех.

Гороскоп на 6 июля 2017 - Козерог

6 июля Козероги проявят большой интерес к необычному интернет-проекту, но прежде следует собрать как можно более подробную информацию обо всех тонкостях этого проекта, и только после этого можно вкладывать туда свободные средства.

Гороскоп на 6 июля 2017 - Водолей

В этот день удача улыбнется Водолеям, что вызовет зависть окружающих. Постарайтесь не лезть на рожон и не раззадоривать чье-то воображение красочными рассказами о своих успехах.

Гороскоп на 6 июля 2017 - Рыбы

Рыбам в этот день будет мешать склонность к мечтательности. Астрологи советуют представителям этого знака тот факт, что воздушные замки и радужные мечты не смогут продвинуть вас по карьерной лестнице.