Курс доллара на сегодня, 6 июля 2017: эксперты дали последний шанс рублю и нефти

урс валют на сегодня, 6 июля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 июля 2017 поднялся почти на 35 копеек и составил 59,5787 рубля. Курс евро на сегодня прибавил примерно 38 копеек и достиг отметки в 67,6754 рубля.

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По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, накануне не произошло ничего неожиданного для рынка валют. Рубль продолжил ужшкммт свою нисходящую линию на фоне дешевеющей нефти, тогда как информация о существенном сокращении объемов валютных интервенций Минфина, по словам специалиста, не оказало влияния на котировки.

"Черное золото за день рухнуло практически на 1%, на фоне увеличения добычи сырья в странах ОПЕК до максимальных значений с начала 2017 года, что стало возможным благодаря восстановлению производства в Ливии и Нигерии, освобожденных от обязательств в рамках глобального нефтяного пакта", - цитирует Мищенко Regnum.

Эксперт уверен, что "объемы будут только расти". Так, по его словам, уже к концу лета Нигерия расширит производство до 2 млн баррелей в сутки, а Ливия сейчас экспортирует 1 млн баррелей.

"Сейчас все внимание инвесторов сконцентрировалось на ближайшем отчете Минэнерго США, в котором игроки надеются обнаружить дальнейший признаки сокращения активности американских компаний, однако, надежд на это остается мало, а значит нефтяные котировки продолжат пикировать вниз до уровня в $48 за бочку", - сказал аналитик.

При этом он назвал "последней надеждой для рубля" встречу лидеров России и США, которая, по его словам, может оказаться крайне продуктивной.

"Пока отечественная валюта будет находится в диапазоне 59−60 за доллар США и 67,20−68 за евро, с большим шансом на выход из него к отметкам 60,25 — 61,70 и 69−70 за доллар и евро соответственно", - добавил Мищенко.