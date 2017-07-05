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Олег Яковлев: причины смерти экс-солиста "Иванушки" озвучил бывшиий директор группы "Тату" (ФОТО)

Опубликовано 05.07.17 13:24 Олег Яковлев: причины смерти экс-солиста "Иванушки" озвучил бывшиий директор группы "Тату" (ФОТО)

Олег Яковлев, "Иванушки", что с ним случилось: смерть артиста прокомментировал Леонид Дзюник.

На прошлой неделе поклонников творчества группы "Иванушки International" шокировало известие о смерти бывшего солиста коллектива Олега Яковлева.

Согласно официальной информации, причиной смерти артиста стала остановка сердца вследствие двустороннего воспаления легких. Такой же версии придерживается гражданская жена певца Александра Куцевол. Она отметила, что Олег до последнего не верил в серьезность своего недуга, считал, что просто простудился и принимал лекарства от ужшкммт кашля. Однако коллеги певца по шоу-бизнесу придерживаются другой точки зрения.

"Главной его проблемой был алкоголь. Сколько я видел Олега, он всегда был подшофе, это началось еще в его бытность в группе "Иванушки"", - рассказал бывший директор группы "Тату" Леонид Дзюник в беседе с журналистами "Комсомольской правды".

По его словам, Олег Яковлев не упускал повод выпить.

"На мероприятиях, гастролях — скажем, летим в самолете — он всегда выпивал. Все спят на борту, устали, а он — то шампанское, то коньячок. Олегу повезло, его приняли в популярную группу. А потом начался алкоголь. И его попросили из группы именно по этому поводу", - уверен он.

По словам  Дзюника, неудачи Яковлева в сольной карьере только усугубили его пагубную привычку, в результате чего Олега Яковлева сгубил цирроз печени.

Фото: "Инстаграм" Олега Яковлева
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