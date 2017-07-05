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Какой сегодня праздник: 5 июля 2017 года отмечается церковный праздник Ульянин день

Опубликовано 04.07.17 23:49 Какой сегодня праздник: 5 июля 2017 года отмечается церковный праздник Ульянин день

Сегодня, 5 июля, православные верующие вспоминают мучеников Галактиона и Иулианию.

Какой церковный праздник сегодня, 05.06.2017: Ульянин день

5 июля 2017 года в народе отмечают праздник Ульянин день. РПЦ сегодня вспоминает  мучеников Галактиона, его жены Иулиании и их сына Сатурнина Константинопольского. Так как у славян нет имени Иулиания, то для народного праздника было выбрано ближайшее по созвучности имя, поэтому  5 июля стало Ульяниным днем.

Известно, что мученики были христианами, а пострадали они от рук язычников, о чем говорится в греческих сборниках о древних ужшкммт святых. Галактион был утоплен в море, а его жена Иулиания и сын Сатурнин - сожжены на костре.

В народе 5 июля считали днем встречи влюбленных, так как накануне отмечается День Ульяна. Люди говорили, что сначала он искал свою возлюбленную по полям и лугам, а она, сидя на берегу реки, смотрела на воду и забыла о встрече. Однако на следующий день Ульяна пошла искать любимого – и нашла.

В этот день крестьяне собирают купальницу - растение кошачья дрема, а на следующий день из нее готовили банные веники.

Также на Ульяну люди чистят колодцы. Считается, что после этого вода становится чище и приобретает целебные свойства.

По приметам, если сегодня на камнях видна влага, то скоро пойдет дождь. Вечерняя роса сулит хорошую погоду на следующий день.

Осадки на Ульяну - к хорошему урожаю зерновых. Также урожай сулит яркий месяц в ночном небе, а если этот день выдался жарким, то морозов можно было ждать не раньше декабря.
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