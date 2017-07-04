Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова принес телеведущей 30 миллионов рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым существенно поправила свое финансовое положение.

Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова помог ведущей "Дома 2" добиться финансового успеха. После личной трагедии звезда сменила прическу и стиль, а также стала певицей. Ее последний хит "Мало половин" собрал уже более 6 миллионов просмотров в Сети. По оценкам специалистов, со дня расставания с футболистом, брюнетка заработала более 30 миллионов рублей.

Как пишет RNS, ощутимую часть дохода певицы составляет реклама в ее Instagram. Согласно примерным подсчетам, эта соцсеть принесла Бузовой ужшкммт около 20 миллионов. Стоимость одной публикации на странице знаменитости составляет 250 тысяч рублей. Также ведущая "Дома 2" выступает на корпоративах: на таких выступлениях она заработала около 11 миллионов за полгода.

"За полтора миллиона она выступит в качестве ведущей на вашем празднике плюс бесплатно споет 2–3 песни. Миллион рублей стоит 45-минутный концерт Бузовой как певицы. Бонусом Оля может поздравить именинника и сделать с ним пару фото. А вот приватные ужины нужно обсуждать непосредственно с ней. Если даст добро, то не вопрос", - пояснил директор Бузовой Арам Арчер.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 24 2017 в 3:01 PDT

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 1 2017 в 8:27 PDT

К тому же с 2008 года знаменитость ведет телепроект "Дом 2" на ТНТ, причем одного только дохода с телестройки хватит на безбедную жизнь: по некоторым данным, за работу на шоу Бузова получает как минимум полмиллиона рублей.

Кроме того, у Ольги есть интернет-магазин одежды Olga Buzova Design и бутик украшений Bijouxroom, владелицей которого также является ее сестра Анна, напоминает издание.