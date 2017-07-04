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СМИ: погибшие на озере в Челябинской области праздновали выпускной в школе

Опубликовано 04.07.17 08:42 СМИ: погибшие на озере в Челябинской области праздновали выпускной в школе

Несколько семей отмечали окончание школы с отличием одной из пассажирок злополучной лодки.

Журналисты выяснили новые подробности трагедии, произошедшей на днях на озере в Чесменском районе Челябинской области.

Как оказалось, жертвы трагедии нарушили все возможные правила безопасности на воде: люди использовали незарегистрированную лодку в акватории, не оборудованной для купания и использования плавсредств, на них не было спасательных жилетов, к тому же они превысили допустимую вместимость судна. К тому же ужшкммт находившиеся в плавсредстве взрослые находились в пьяном виде.

"Несколько семей отмечали хорошее событие: девочка закончила с отличием школу. Водоем не приспособлен для купания, вода холодная, мутная, лодка была перегружена. Очевидно, что взрослые употребляли спиртные напитки - это тоже отягчающих фактор", - приводит ТАСС слова заместителя губернатора Челябинской области Олега Климова.

Ранее глава Челябинской области Борис Дубровский также отмечал, что трагедия стала следствием пренебрежения правилами безопасности, но в обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в результате опрокидывания лодки погиб мужчина, девочка в возрасте 10 лет, а также мальчики двух, восьми и 15 лет. Также жертвами трагедии стали два мужчины, бросившиеся с берега на помощь утопающим.

На сегодняшний день из воды были извлечены тела шести человек. Продолжаются поиски последней жертвы трагедии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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