Трагедия в Челябинской области: на озере затонула перегруженная лодка, 6 человек погибли

Шесть человек, в том числе четверо детей, утонули в озере на юге Челябинской области.

Сотрудники следственных органов Челябинской области возбудили уголовное дело по факту трагедии, произошедшей на озере в Чесменском районе, где накануне вечером затонула лодка "Казанка", на борту которой находились взрослые и дети.

Согласно последним данным, на водоеме погибли шесть человек. Ранее поступала информация о четырех погибших, в том числе троих детях.

"По нашим данным, шестеро утонувших и одного ужшкммт еще ищут", - цитирует РИА Новости источник в МВД.

Собеседник агентства добавил, что минувшей ночью спасатели извлекли из водоема тела еще двух детей.

По версии следствия, мужчина вместе со своими детьми и детьми родственников плыл по озеру на алюминиевой лодке, когда судно внезапно перевернулось.

На помощь с берега бросились двое мужчин, однако оба также утонули.

"Водоем, где произошла беда, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Однако несколько человек все же решили воспользоваться лодкой, которая была на берегу. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было", - сообщили в пресс-службе челябинского управления МЧС.

Как заявили спасатели, лодка перевернулась из-за перегруза.

В районе происшествия работают водолазы специализированной пожарно-спасательной части. В поисках погибших участвуют 76 человек, задействовано 23 единицы техники.