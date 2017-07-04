СМИ: нефтяные компании США недовольны санкциями против России

Американские корпорации считают, что ужесточение санкций против России может привести к остановке ряда нефтегазовых проектов.

Корпорации США, в числе которых такие гиганты, как ExxonMobil и Chevron, выразили недовольство в связи с законопроектом об ужесточении антироссийских санкций. Представители компаний уверены, что такие меры приведут к остановке нефтегазовых проектов с участием российских компаний по всему миру.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ, корпорации не устраивает ряд пунктов в документе о новых ограничительных мерах в отношении России и Ирана, который получил ужшкммт одобрение сената и Конгресса 15 июня. Например, корпорациям не нравятся положения, запрещающие заниматься бизнесом с гражданами РФ и попадающими под санкции компаниями.

По мнению представителей компаний, такие ограничения могут затронуть проекты ExxonMobil в Нью-Мексико и в канадской Альберте, где "Роснефть" имеет доли.

Как писал TopNews, 15 июня 2017 года представители Сената Конгресса США проголосовал за внесение в законопроект поправки о введении новых санкций против России и Ирана. За принятие документа свои голоса отдали 97 конгрессменов против двух. Теперь законопроект должна одобрить палата представителей и подписать президент.