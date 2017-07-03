Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: стало известно, насколько повысят пенсии с 1 августа

Повышение пенсий с 1 августа 2017 года работающим пенсионерам: читайте в материале TopNews, как и на сколько пройдет индексация.

С 1 августа 2017 года в России повысят пенсии работающим пенсионерам

1 августа 2017 в России запланировано повышение пенсий для работающих пенсионеров. Это будет традиционный перерасчет. Предыдущее повышение пенсий для ряда категорий граждан России состоялось 1 апреля.

Сотрудники Пенсионного фонда РФ проинформировали население страны о том, что с первого августа текущего года пенсии работающих пенсионеров вырастут на основе автоматической корректировки. Таким образом, пенсионерам из данной ужшкммт категории не потребуется обращаться в свое отделение Пенсионного фонда, так как прибавка будет начислена.

Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году, повышение: новости о индексации, будет или нет

Отмечается, что страховые пенсии ежегодно индексируются исходя из роста потребительских цен за прошедший год и стоимости индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Социальные пенсии ежегодно индексируются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации (ПМП) за прошедший год. В целом в этом году первые вырастут на 5,8%, вторые - на 1,5%.

Особенности индексации пенсий военнослужащим в 2017 году

По информации из Минфина Российской Федерации, перечень банков которые обслуживают военных пенсионеров будет расширяться. В настоящее время социальные выплаты, пенсионеры получают через отделения и банкоматы Сбербанка России. Так же есть возможность воспользоваться переводом «Почта России». Скоро в перечень банков партнеров могут войти не только государственные, но и коммерческие банки. В настоящее время в сотрудничестве уже заинтересовались Газпромбанк, ВТБ и Россельхозбанк, о чем свидетельствуют соответствующие поданные документы в Минфин России, пишет TTfinance.

В остальном все останется неименным. Напомним, при расчете пенсий военнослужащим учитывается срок службы, участие в боевых действиях в горячих точках и контртеррористических операций, звание, должность. Рассчитывается военная пенсия по такой формуле: база x (50% 3% за каждый год службы после 20 лет стажа, но не больше 85%) x понижающий коэффициент), где 50-% — часть от суммы средней взвешенной заработной платы. Но для отдельных категорий военнослужащих положены надбавки.

Эксперты: через три года пенсии вырастут в среднем до 15,5 тыс. рублей

В 2020 году в среднем страховая пенсия по старости вырастет до 14,9 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом в 1,13 раза. Таким образом, пенсии неработающих пенсионеров, которые каждый год индексируют, поднимутся до 15,5 тысячи рублей, рассказал зампред правления Пенсионного фонда России (ПФР) Александр Куртин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), пишет "Российская газета".

Что касается следующего года, то средний размер социальной пенсии (по инвалидности, в связи с потерей кормильца и другие) составит 8,9 тысячи рублей, в 2019 году - 9,5 тысячи.

Страховую часть пенсии в следующем году повысят на 3,8%, социальные - на 1,2%. А цена пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля. В последующие два года, в 2019 г. и 2020 г., пенсия по старости будет прибавлять по четыре процента в год, а социальная по 3,9% и 3,6% соответственно.