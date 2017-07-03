МЧС рассказало, какие катаклизмы ждут россиян в июле 2017 года

Глава МЧС РФ Владимир Пучков призвал готовиться к погодным катаклизмам в июле.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что июль, судя по прогнозам, будет сложным месяцем для российских спасателей. На селекторном совещании он отметил, что во второй месяц лета могут произойти катаклизмы, передает РЕН-ТВ.

По его словам, хотя июнь был сложный и напряжённый, прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы. По данным МЧС, в июле могут быть достигнуты и максимумы ужшкммт температур с их дальнейшим резким падением, а также могут пройти сильные дожди и наблюдаться высокая скорость ветра.

В связи с этим глава МЧС потребовал проанализировать работу всех региональных органов управления и служб и выработать дополнительные меры по реагированию на природные катаклизмы, пишет ТАСС.

"Я попрошу организовать исследование и принять дополнительные меры по подготовке органов управления и всей службы реагирования на природные катаклизмы", - распорядился министр.

Как ранее писал Topnews, ранее синоптики предрекли, что настоящее лето в Центральную Россию не придет. Кроме этого, июнь 2017 года был признан самым холодным за последние 14 лет. На столичный регион за последний месяц обрушились сразу несколько мощных ураганов.