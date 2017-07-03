В Сети обнародовано ВИДЕО провального пуска китайской ракеты «Чанчжэн-5»

Пуск китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5") завершился неудачей.

Китай 2 июля произвел с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань) запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") со спутником связи "Шицзянь-18". Но вывести на орбиту спутник не удалось. Власти Китая уже объявили о начале расследования в связи с фактом неудачного запуска, передает ТАСС.

В начале недели данная транспортная космическая система была перемещена на стартовую площадку для второго по счету пуска этой серии мощнейших ракет-носителей КНР. Предполагалось, что выведенный ужшкммт с ее помощью на орбиту космический аппарат прослужит 15 лет.

"Чанчжэн-5" была доставлена на космодром в начале мая, ее транспортировка производилась по морю из порта Тяньцзинь (Северный Китай) с отставанием от графика в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Китайский телеканал CGTN уже опубликовал видео неудачного пуска китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа. По данным СМИ, проблемы появились вскоре после пуска. Власти Китая пока не назвали причину неудачи. Неизвестно также, на каком именно этапе провалилась миссия. Телеканал CCTV вел прямую трансляцию, которая прервалась перед появлением сообщения о неудаче.

"Чанчжэн-5" — китайская ракета-носитель нового поколения, способная вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Ракета должна была доставить на орбиту спутник связи "Шицзянь-18".