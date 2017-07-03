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Дональд Трамп опубликовал ВИДЕО с "избиением" CNN

Опубликовано 03.07.17 08:53 Дональд Трамп опубликовал ВИДЕО с "избиением" CNN

В кадре человек в образе президента США "избивает" оппонента, вместо головы у которого - логотип телеканала CNN.

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter смонтированное видео, на котором он на боксерском поединке "избивает" человека, вместо головы красуется логотип телеканала CNN.

Глава Белого дома США не стал публиковать подпись к записи, снабдив ее при этом хэштегами со словами "мошеннические новости CNN" (FraudNewsCNN, FNC), причем в конце видео появляется логотип FNC вместо CNN.

Известно, что за основу ролика было взято видео с турнира WrestleMania 23, снятое в 2007 году. Человек, голову которого закрыли логотипом CNN, — это ужшкммт организатор турнира Винс МакМэн, организовавший "поединок" с Трампом.

Представители CNN уже прокомментировали  публикацию президента США. В частности, телеканал процитировал слова официального представителя Белого дома Сары Сандерс, заявившей 29 июня заявила, что президент "ни в коей форме или виде не способствует насилию и не поощряет его". Также телеканал выразил сожаление в связи с тем, что Трамп поощряет насилие в отношении журналистов, пообещав и дальше выполнять свою работу, пишет РИА Новости.

Напомним, что Дональд Трамп регулярно обвиняет CNN в публикации фальшивой информации.
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