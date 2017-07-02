Бой Поветкин - Руденко 1 июля 2017 закончился победой россиянина (ВИДЕО)

1 июля 2017 года россиянин Александр Поветкин одержал победу над украинцем Андреем Руденко в бою за титул WBO International в супертяжелом весе.

Поветкин - Руденко: бой закончился победой россиянина

Бывший "регулярный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Александр Поветкин одержал победу над украинцем Андреем Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул WBA в супертяжелом весе.

В 12-раундовом поединке, который состоялся 1 июля 2017 года в московском ГЦКЗ "Россия", Поветкин победил соперника по очкам единогласным решением судей 120:109, 120:108.

На протяжении всех 12 раундов боя российский боксер доминировал, был быстрее и точнее ужшкммт соперника, превосходя его почти во всех компонентах боя.

В первом раунде после одного из разменов Руденко просигнализировал о том, что получил травму шеи. Несколько минут украинец приходил в себя, в итоге принял решение продолжать встречу.

Поветкин продемонстрировал отличную выносливость. Россиянин задал достаточно высокий темп боя, с которым украинец справился, однако ничего противопоставить более опытному сопернику не сумел.

Бой Поветкин - Руденко. Прямая трансляция, смотреть онлайн. ВИДЕО боя

Напомним, предыдущий поединок Поветкин провёл в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Жоана Дюопа, который вышел на замену канадцу Бермейну Стиверну. Тогда в день боя стало известно, что одна из допинг-проб россиянина перед поединком за временный титул WBC против Стиверна показала наличие незначительного количества запрещённого вещества остарина (20 пикограмм). Две другие пробы спортсмена оказались чистыми.

В настоящее время идёт допинг-расследование, которое завершится в ближайшее время.