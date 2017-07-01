МРОТ с 1 июля 2017 года в России увеличился на 300 рублей

Тарифы ЖКХ с 1 июля 2017 года в России в среднем выросли на 4%.

МРОТ с 1 июля 2017 года в России повысили на 300 рублей

С 1 июля 2017 года минимальная зарплата (МРОТ) в России выросла до 7 800 рублей, тогда как ранее она составляла 7500 рублей. Таким образом, за полный рабочий день продолжительностью восемь часов работодатель не сможет платить меньше этой суммы в перерасчете с месяца на один рабочий день.

В нашей стране зарплату на уровне МРОТ получают около пяти миллионов человек. Однако, по словам ужшкммт проректора РАНХиГС Александра Сафонова, повышение с 1 июля 2017 года минимальной зарплаты приведет к увеличению дохода других работающих россиян.

Специалист подчеркнул, что работодателям придется принимать решение об увеличении зарплат для того, чтобы сохранить установленную в организации дифференциацию по оплате труда. Кроме того, рост МРОТ повлечет за собой и увеличение выплат по беременности и родам, больничным листам, пособия по уходу за ребенком.

Эксперт уверен, что размер минимальной зарплаты необходимо оговаривать в регионах социальными партнерами, а затем принимать решение исходя из экономического анализа.

Повышение тарифов с 1 июля 2017

С 1 июля 2017 года в России прошло плановое повышение стоимости коммунальных услуг. Рост тарифов в среднем по нашей стране составил 4%.

Повышение тарифов сильнее всего ощутят москвичи: жителям столицы придется платить на 6,7% больше, хотя этот показатель ниже среднегодовой инфляции за 2016 год (7,9%), но он не превышает предельный индекс роста коммунальных тарифов, установленный для Москвы на 2017 год (7%).

Горячее водоснабжение в Москве подорожает на 10,6%, холодное — на 7,2%. Рост тарифов на газ составит 3,9%, на тепло — на 4,7%, на электроэнергию — от 0 до 7,2%, тариф на капремонт вырастет с 15 до 17 рублей за кв.м.

Ощутимо поднимутся тарифы в Северной столице, в Якутии и на Камчатке — на 6%. Значительное подорожание услуг ЖКХ произошло в Кемеровской области (5,9%), Тюменской области (5,4%), Приморском крае (5%), Иркутской и Свердловской области (5%), а в Подмосковье рост платежей составит 4%, в Ленинградской — 3,8%.

Отметим, что тарифы на услуги ЖКР повышаются ежегодно с 1 июля 2012 года. По мнению властей, эти меры помогают сдерживать инфляцию, а изменение стоимости может происходить как в январе, так и в июле.