Газета New York Post посвятила Дональду Трампу статью из трех слов (ФОТО)

Публикация стали реакцией журналистов на недавний конфликт президента США с телеведущими утренней передачи Morning Joe канала MSNBC.

Американское издание New York Post посвятило необычную статью активности президента страны Дональда Трампа в Twitter. Текст публикации состоял всего лишь из трех слов.

"Остановись. Просто остановись", — сказано в материале.

Такие слова стали реакцией на произошедшую недавно перебранку лидера США с телеведущими утренней передачи Morning Joe канала MSNBC. Среди прочего, журналисты Мика Бжезински и Джо Скарборо подвергли критике лидера страны, после чего Трамп в Twitter оскорбил обоих журналистов: президент назвал Бжезински "сумасшедшей с низким IQ", а ее ужшкммт напарника — "психопатом". Также лидер страны заявил, что журналисты напрашивались к нему в гости на Новый год, при этом у Бжезински было "сильное кровотечение" из-за пластической операции на лице.

Слова Трампа не остались без внимания американских политиков. Президента США раскритиковали его за резкие выпады в адрес ведущих, отмечает РИА Новости.