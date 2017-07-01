Гороскоп на сегодня, 1 июля 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 1 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 1 июля 2017 - Овен

Овнов в этот день ждет много событий и трудов, причем все они будут результативными. Представители этого знака прекрасно справятся с решением разнообразных задач, успеют многое и укрепят свои позиции. Отправляйтесь в поездки и планируйте встречи. Возможны приятные знакомства.

Гороскоп на 1 июля 2017 - Телец

Тельцам этот день обещает быть удачным. Вы удивитесь тому, сколько возможностей откроется. Напористость представителей этого знака ужшкммт будет благоприятна и поможет добиться успеха в делах как любовных, так деловых.

Гороскоп на 1 июля 2017 - Близнецы

У Близнецов наступил сложный для прогнозирования день. Проявите гибкость и не цепляйтесь упрямо за старый план. Тогда вы сможете вовремя сориентироваться и даже получить подарки судьбы.

Гороскоп на 1 июля 2017 - Рак

Ключом к успеху для Раков станет решительность. Вы можете решиться на смелый шаг, но он должен быть хорошо продуман. Сегодня самое время воплотить в жизнь какой-то залежавшийся и давно назревавший план.

Гороскоп на 1 июля 2017 - Лев

Львы сегодня будут прекрасными ораторами. Представителям этого знака будет что сказать и убедить в своих мыслях окружающих. В течение дня вы будете сталкиваться с тем, что люди все-таки не будут настроены слушать вас вечно.

Гороскоп на 1 июля 2017 - Дева

Девам рекомендуется посвятить этот день общению. Назначьте деловые встречи или переговоры, романтические свидания или дружеские посиделки. Ваше поведение может вызвать недовольство старшего поколения, а самочувствие к вечеру может ухудшиться.

Гороскоп на 1 июля 2017 - Весы

Весы сегодня будут заняты деловыми вопросами. Если что-то выходит из-под их контроля, то представители этого знака могут воспринять это как личное оскорбление. Эмоциональная реакция может стать визитной карточкой этих суток, особенно, если вам представится повод для ревности.

Гороскоп на 1 июля 2017 - Скорпион

Недоразумения этого дня не испортят настроения Скорпионам. В целом день будет успешным и поможет решить много проблем. Ожидается приятное знакомство и небольшой финансовый доход.

Гороскоп на 1 июля 2017 - Стрелец

У Стрельцов наступил день, объединенный идеей переориентации. Представители этого знака могут ощутить прилив сил и решимости или выбрать более зрелую позицию в отношениях.

Гороскоп на 1 июля 2017 - Козерог

Козерогам сегодня нельзя посвящать посторонних в свои планы. Не болтайте - это может вам навредить. Планы представителей этого знака могут быть сорваны неожиданными событиями. Уделите время своему здоровью.

Гороскоп на 1 июля 2017 - Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется поменьше обращать внимание на рекламные слоганы, если не хотите стать жертвами активного шоппинга. Доверчивость представителей этого знака сегодня может опустошить карман.

Гороскоп на 1 июля 2017 - Рыбы

Действия Рыб сегодня могут иметь кармическое продолжение, особенно если вы решите пойти против своих принципов. Не исключены некоторые разногласия с руководством, деловыми партнерами. Будьте в тонусе и держите себя в руках.