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Лукашенко посоветовал Путину отказаться от западного скота

Опубликовано 30.06.17 19:03 Лукашенко посоветовал Путину отказаться от западного скота

Об этом Лукашенко заявил во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко  на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве выразил мнение, что А из-за рубежа хороший скот не получить, его нужно разводить самим. Более того он рекомендовал России не закупать племенной скот на Западе, сообщают РИА Новости

«Завезли столько хлама в страну, что потом избавиться не могли. В том числе больной скот. Никто скот хороший не продаст из-за рубежа. Поэтому нам надо ужшкммт самим. Я бы посоветовал и Владимиру Владимировичу (Путину), и премьер-министру (Дмитрию Медведеву) монополизировать этот процесс», — сказал Лукашенко.

Напомним, 30 июня Путин и Лукашенко обсудили ключевые темы отношений двух стран. По итогам встречи, белорусский лидер заявил, что интеграция между Россией и Белоруссией – самая прогрессивная в мире. 
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